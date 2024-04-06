Происшествия 06 апреля 2024, 05:06 В Орске начали формировать список пострадавших из-за прорыва дамбы Freepik

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Списки пострадавших из-за подтопления начали формировать в Орске. В случае среднего или тяжкого вреда здоровью жителям выплатят до 400 тысяч рублей. Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

«Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи», — сказано в материале.

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Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека выплатят каждому, кто пострадал из-за прорыва дамбы. За частично утраченное имущество первой необходимости перечислят помощь в 25 тысяч рублей, 50 тысяч дадут тем, кто полностью утратил имущество первой необходимости.

В случае получения тяжкого или среднего вреда здоровью в связи с подтоплением пострадавшему выплатят 400 тысяч, легкого — 200 тысяч.

Ранее власти Орска призвали всех жителей Старого города эвакуироваться, потому что в ближайшее время весь регион затопит. Как рассказал очевидец, разрушенная дамба обвалилась еще сильнее. Он прислал «360» видео с места событий. На кадрах видно, что вода заполнила берег и дошла до стволов деревьев.