06 апреля 2024, 04:26
Власти Орска призвали жителей Старого города эвакуироваться
Администрация Орска: в ближайшее время подтопит весь жилой сектор Старого города
Весь жилой сектор Старого города будет затоплен в ближайшее время. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города Орска.
«Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — сказано в публикации.
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Ниже разместили пост с информацией об автобусах. Транспортные средства ожидают жителей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.
Как отметили в правительстве Оренбургской области, никто не пострадал при прорыве Дамбы в регионе. В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали примерно 100 человек, 40 из них — дети. Остальные люди уехали к родным.
По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Он назвал ситуацию критической и призвал жителей скорее покинуть дома.
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