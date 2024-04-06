Происшествия 06 апреля 2024, 04:26 Власти Орска призвали жителей Старого города эвакуироваться Администрация Орска: в ближайшее время подтопит весь жилой сектор Старого города Freepik

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Весь жилой сектор Старого города будет затоплен в ближайшее время. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города Орска.

«Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — сказано в публикации.

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Ниже разместили пост с информацией об автобусах. Транспортные средства ожидают жителей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

Как отметили в правительстве Оренбургской области, никто не пострадал при прорыве Дамбы в регионе. В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали примерно 100 человек, 40 из них — дети. Остальные люди уехали к родным.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Он назвал ситуацию критической и призвал жителей скорее покинуть дома.