Происшествия 06 апреля 2024, 00:18 «Обвалилась сильнее». Местный житель показал на видео разрушенную дамбу в Орске Мэр Козупица: дамбу в Орске прорвало в двух местах, объект восстанавливают

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Дамба в Орске частично повредилась в двух местах. Об этом сообщили местные власти. Слова главы региона Василия Козупицы привело РИА «Новости».

«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта. Проводится эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей», — заявил Козупица.

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Он отметил, что вода может стремительно прибывать, поэтому важно работать максимально оперативно. Автобусы отправили на улицу Орджоникидзе и площадь Кириллова. Жителей перевозят в Пункты временного размещения (ПВР) или в Новый город к родственникам.

Очевидец прислал «360» кадры с места прорыва дамбы. На них видно, как большой поток воды стремится на участок, где растут деревья.

«Заполняется наш Старый город по полный программе. Все пошло к нам. Эвакуация», — заявил он на видео.

Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать, но она «обвалилась сильнее».

Ранее в МЧС России заявили, что порядка 40 человек, 17 из которых дети, эвакуировали в ПВР из-за прорыва дамбы в Орске. Как отмечал глава Оренбурга Сергей Салмин, в городе подтопило 300 домовладений и 750 дачных участков.