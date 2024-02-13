Происшествия 13 февраля 2024, 23:46 В ДНР выяснят, как гуманитарная помощь попала на свалку РБК: в ДНР проведут проверку из-за выброшенной на свалку гумпомощи РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике проводят проверку из-за гуманитарной помощи, оказавшейся на свалке. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на аппарат правительства ДНР.

В конце января волонтер Александр Закутний нашел гуманитарную помощь на Амвросиевском мусорном полигоне, который находится на границе ДНР с Ростовской областью. На свалке оказались медикаменты и самодельные носилки, военные куртки, иконки и даже детские рисунки бойцам.

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Изначально гуманитарный груз был в коробках, но их раскатали по земле бульдозером. Закутний собрал то, что уцелело, чтобы отвезти бойцам. Волонтер предположил, что кто-то специально попытался уничтожить гуманитарку, чтобы она не попала к российским военным.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала найти виновных в уничтожении гуманитарной помощи и возбудить против них уголовное дело.