13 февраля 2024, 23:46
В ДНР выяснят, как гуманитарная помощь попала на свалку
РБК: в ДНР проведут проверку из-за выброшенной на свалку гумпомощи
В Донецкой Народной Республике проводят проверку из-за гуманитарной помощи, оказавшейся на свалке. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на аппарат правительства ДНР.
В конце января волонтер Александр Закутний нашел гуманитарную помощь на Амвросиевском мусорном полигоне, который находится на границе ДНР с Ростовской областью. На свалке оказались медикаменты и самодельные носилки, военные куртки, иконки и даже детские рисунки бойцам.
Реклама
Изначально гуманитарный груз был в коробках, но их раскатали по земле бульдозером. Закутний собрал то, что уцелело, чтобы отвезти бойцам. Волонтер предположил, что кто-то специально попытался уничтожить гуманитарку, чтобы она не попала к российским военным.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала найти виновных в уничтожении гуманитарной помощи и возбудить против них уголовное дело.
Свалки
ДНР
Волонтеры
Военные
Реклама
Реклама