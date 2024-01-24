Власть 24 января 2024, 01:16 Депутат призвал наказать виновных в уничтожении гумпомощи для бойцов СВО Депутат Бессараб: виновных в уничтожении гумпомощи бойцам СВО должны наказать Freepik

Читать 360tv в

Виновные в уничтожении гуманитарной помощи для российских военных непременно должны понести наказание. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

«Это в любом случае имущество. Если имущество пока не было передано бойцам СВО, то оно принадлежало какой-то волонтерской организации или было передано конкретными людьми. Соответственно, по этому факту порчи чужого имущества можно возбудить уголовное дело», — сказала она.

Реклама

Парламентарий призвала разобраться в случившемся и назвала произошедшее чудовищным поступком.

Ранее волонтер Александр Закутний сообщил о свалке гумпомощи в Амвросиевке, на границе ДНР с Ростовской областью. В куче лежали лекарства, куртки, письма, иконки и другие вещи. По его словам, про бесхозные предметы ему сообщил один из местных жителей. Он отдал Закутнему все, что смог поднять. Изначально предметы гуманитарной помощи лежали в коробках, однако их раскатали по земле трактором и бульдозером.