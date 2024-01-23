Общество 23 января 2024, 11:57 Гумпомощь для российских военных нашли на свалке Дальнобойщик нашел гумпомощь для ВС РФ на свалке между Донецком и Ростовом РИА «Новости»

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Дальнобойщик Александр Закутний нашел свалку гумпомощи в Амвросиевке, на границе ДНР с Ростовской областью. Бесхозными оказались медикаменты, письма, куртки, самодельные носилки, иконки. Об этом мужчина рассказал изданию «161.ru».

Александр пояснил, что узнал о свалке, возвращаясь из Донбасса, куда тоже отвозил гуманитарную помощь. О случившемся рассказал местный житель, по опознавательным знаком определивший, что Александр и его спутники — волонтеры. Мужчина отдал Закутнему все, что смог собрать. По его словам, на тот момент местные уже растащили половину груза. Изначально он, возможно, был в коробках, но в итоге гумпомощь просто раскатали по земле бульдозером и трактором. Никаких свидетельств того, от какой организации собрали груз и кому именно он был адресован, найти не удалось.

«То, что мне мужчина отдал, я забрал. Все носилки, медицину. Через неделю я снова буду туда ехать к парням и отвезу», — пообещал журналистам Александр.

Он предположил, что кто-то специально сделал так, чтобы гумпомощь не попала к военнослужащим. По словам Александра, местные жители также заподозрили, что во всем замешан «один из администрации». Убедительных доказательств этому нет.

Всю информацию направили в СК России.