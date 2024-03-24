Происшествия 24 марта 2024, 18:59 Более 20 реактивных снарядов Vampire уничтожили в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области уничтожили 22 реактивных снаряда Vampire РИА «Новости»

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Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 22 запущенных ВСУ реактивных снаряда RM-70 Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Снаряды ликвидировали около 17:50.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 17:52 написал в Telegram-канале о том, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Он, как обычно, призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а тем, кого сирена застала на улице, — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Около 23:00 23 марта над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, а утром того же дня — 11 таких же снарядов.