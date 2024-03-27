27 марта 2024, 19:34
Украинские беспилотники сбили над Белгородской областью
Минобороны сообщило о трех сбитых дронах над Белгородской областью
Запущенные с территории Украины три беспилотника самолетного типа сбили дежурные средства противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в воздушное пространство России беспилотники вошли около 17:30 в среду. Целями запуска дронов назвали совершение терактов.
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«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что три беспилотника самолетного типа сбили при подлете к областной столице.
Он добавил, что оперативные службы выехали на место для уточнения информации о последствиях падения осколков летательных аппаратов.
По предварительным данным, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.
Беспилотники
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