Происшествия 27 марта 2024, 21:53 Силы ПВО сбили 16 воздушных целей на подлете к Белгороду Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков /Telegram

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Силы противоздушной обороны сбили 16 целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.

«В городе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов», — написал он.

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Гладков отметил, что в поликлиниках № 7 и № 8 выбило окна, также повреждения получило остекление в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в четырех учреждениях образования. Также пострадали восемь автомобилей, два из которых сгорели полностью.

В Белгородском районе после отражения силами ПВО воздушной в поселке Дубовое в трех квартирах многоэтажки посекло окна. Стало известно о повреждениях на территории частного дома и одного автомобиля. В селе Репное осколками посекло три машины.

По данным Минобороны, три дрона ВСУ сбили над Белгородской областью 27 марта.