Муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом рассказал о ее состоянии

Консультант оборонного комитета Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), продолжает лечение. Ее состояние «немного ухудшилось» — упал уровень гемоглобина в крови, рассказал «360» ее муж Константин.

«Вчера было не очень. Сейчас опять начинает восстанавливаться», — сообщил собеседник.

По его словам, ухудшение произошло после очередной операции.

Муж пострадавшей также рассказал, что Эдвард Бил постепенно возмещает ущерб Артемовой.

Блогер устроил крупное ДТП 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Его Audi RS6 выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В аварии серьезно пострадала Артемова.

По данным московского департамента транспорта, с начала года у Audi RS6 было более 400 эпизодов превышения скорости.

Блогера не стали отправлять под арест. Суд запретил Билу покидать квартиру с 20:00 до 08:00, пользоваться телефоном и интернетом, а также управлять машиной.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».