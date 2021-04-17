Адвокат попросил ужесточить меру пресечения Эдварду Билу

Адвокат Марии Артемовой, тяжело пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом, попросил суд ужесточить меру пресечения обвиняемому блогеру. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам юриста, в жалобе он просит избрать те ограниченные меры, которые были указаны в ходатайстве следователя.

«Суд их немного смягчил при вынесении постановления», — пояснил адвокат.

При этом он не сообщил никаких других подробностей, сославшись на подписку о неразглашении.

ДТП, которое, по предварительной версии, спровоцировал блогер, произошло 1 апреля на Садовом кольце, неподалеку от Смоленской площади. Он за рулем Audi RS6 вылетел на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля.

В результате аварии тяжело пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Она находится в больнице. В отношении блогера возбудили уголовное дело.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По решению суда Бил не должен покидать жилище с восьми вечера до восьми утра, пользоваться интернетом и управлять машиной.

В департаменте транспорта Москвы обратили внимание, что Бил только с начала 2021 года нарушил ПДД более 400 раз.