Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом сделали третью операцию

Врачи в третий раз прооперировали пострадавшую в ДТП с участием блогера Эдварда Била Марию Артемову. Операция была на ноге. Она длилась шесть часов. Об этом «360» рассказал адвокат семьи Артемовых Андрей Князев.

«Позавчера Мария Артемова перенесла очередную операцию на ноге. Операция продолжалась около шести часов. Ей вставили титановые спицы для того, чтобы скрепить кости разрушенные, раздробленные, которые врачам все-таки удалось собрать. <…> В настоящее время состояние ее тяжелое, послеоперационное, она приходит в себя. Сильные боли у нее. <…> Предстоит еще ряд операций, поскольку у нее на шейке бедра имеются соответствующие повреждения», — сообщил Князев.

По словам юриста, врачи сейчас решают, как дальше продолжать лечение.

На прошлой неделе муж Артемовой Константин рассказал о подготовке к этой операции. Он отметил, что его жена чувствует себя нормально, он навещает ее каждый день, но детей с собой не берет, так как опасается коронавируса и не хочет травмировать их психику.

1 апреля блогер Эдвард Билл за рулем Audi на скорости вылетел на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы и врезался в Volkswagen. Этой машиной управляла Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину отвезли в реанимацию. Против Била завели уголовное дело. Арестовывать его не стали. Суд отпустил пранкера с запретом определенных действий.