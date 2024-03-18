Происшествия 18 марта 2024, 04:54 В Амурской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов В Амурской области 20 грузовых вагонов сошли с рельс из-за аварии с машиной Freepik

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В Амурской области произошло ЧП на железной дороге, когда 20 грузовых вагонов сошли с рельсов после столкновения состава с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации 18 марта 2024 года на 7234 километре перегона Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошел сход 20 порожних вагонов», — говорится в сообщении.

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Движение поездов приостановили, водителя машины госпитализировали. На месте ЧП проводят восстановительные работы.

Надзорное ведомство проводит проверку.

Ранее электричка попала под обстрел в Екатеринбурге. Незначительно пострадали два вагона.

Еще раньше электричка, следовавшая по маршруту Екатеринбург — Челябинск, из-за технической неисправности встала на путях в лесу. Поезд задержался на полтора часа.