Происшествия 08 марта 2024, 18:30 Электричка Екатеринбург — Челябинск встала на полтора часа в лесу из-за поломки Прокуратура: электричка Екатеринбург — Челябинск встала в лесу из-за поломки РИА «Новости»

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Утром 8 марта электричка Екатеринбург — Челябинск встала на железнодорожных путях в лесу. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время мониторинга СМИ сотрудники ведомства обнаружили публикацию об остановке поезда. Специалисты установили, что на перегоне Полдневая — разъезд 98-й километр следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск электричка остановилась из-за неисправности двигателя.

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«Задержка движения составила один час 25 минут», — уточнили в прокуратуре.

По факту случившегося организовали надзорные мероприятия в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура даст оценку соблюдению работниками закона о защите прав потребителей.

Ранее в Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда. Людям пришлось толпиться в проходах.