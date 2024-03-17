Происшествия 17 марта 2024, 18:25 Неизвестные обстреляли электричку на Урале Е1: Электричка в Екатеринбурге попала под обстрел неизвестных РИА «Новости»

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Проходящая через железнодорожную станцию Чапаевская электричка попала под обстрел. Незначительно пострадали два вагона состава. Об этом сообщил сайт Е1.RU со ссылкой на заявление местной жительницы.

Собеседница рассказала, что получила информацию от своего брата, который находился в числе пассажиров поезда, следовавшего за пострадавшей электричкой.

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«На остановке Лечебный пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда», — уточнила девушка.

Источник журналистов в оперативных службах региона сообщение о расстреле вагонов подтвердил. Силовые структуры пока не прокомментировали происшествие.

На минувшей неделе следовавшая по маршруту Екатеринбург — Челябинск электричка застряла почти на полтора часа в лесу. Причиной стала неисправность двигателя. Уральская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.