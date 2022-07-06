Жена предполагаемого стрелка из Апрелевки отвергла все подозрения в адрес мужа

Супруга мужчины, задержанного по подозрению в стрельбе из окна жилого дома в Апрелевке, отвергла вероятность того, что ее муж мог быть причастен к ночному происшествию. По ее словам, у них в доме никогда не было оружия.

«Нет! Какое оружие. Он спал. Когда я ушла, он спал. Видимо, пришли друзья. Есть видео, на котором не он. У нас в доме никогда оружия не было. Мы оружием не занимаемся, никаким. Если бы я была здесь, я бы сказала, как это было. Я могу сказать только, что человек не стрелял — это 100 процентов. Оружия у нас в доме никогда не было. На видео виден человек — явно не он», — подчеркнула она в беседе с журналистами.

Речь идет о видео, которое сняли очевидцы стрельбы. На кадрах видно мужчину, которые подходит к окну, делает несколько выстрелов, а потом удаляется вглубь квартиры.

Возле дома на улице Дубки, где произошло ЧП, нашли стрелянные гильзы. Соседка рассказала «360», что мужчина, которого заподозрили в стрельбе, всегда был спокойным и приятным на вид. Его подруга также указала на то, что он всегда был адекватным.

Полиция возбудило уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого забрали в отдел. Перед отъездом он заявил журналистам, что никто не стрелял вообще, а потом добавил, что стреляли только охолощенными патронами, потому что «так надо было». В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Никто не пострадал.