«Так надо было». Предполагаемый стрелок из Апрелевки объяснил свой поступок

Подозреваемый в стрельбе из окна многоквартирного дома в Апрелевке перед тем, как отправиться в отдел полиции, заявил собравшимся у дома журналистам, что начал стрелять охолощенными патронами, потому что «так надо было». Перед этим он успел заметить, что «никто не стрелял».

В ходе такого спутанного диалога подозреваемый несколько раз подчеркнул, что стрельба велась охолощенными патронами. В ответ на вопрос, почему он это сделал, мужчина сказал только, что так надо было. Никаких подробностей не привел и не пояснил, кому это требовалось и для чего.

В региональном ГУ МВД сообщили, что против него уже возбудили уголовное дело о хулиганстве. Оружие, из которого производились выстрелы, изъяли. Расследование продолжается.

Знакомые и соседи подозреваемого в беседе с «360» заявили, что он был адекватным и спокойным человеком. В результате ЧП никто не пострадал.