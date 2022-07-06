«Звуки, похожие на взрывы». Жительница Апрелевки рассказала о стрельбе из окна многоэтажки

Соседка мужчины, устроившего стрельбу из окна многоэтажки в Апрелевке, рассказала, что слышала звуки выстрелов около трех часов ночи. Сначала женщина подумала, что это балуются подростки. Только утром она узнала, что это было на самом деле. Подробностями она поделилась в беседе с «360».

«В три часа ночи я проснулась, услышала стрельбу, но я не поняла, что это за звуки. Какие-то они были, как взрывы. Подумала, может быть, там подростки балуются. А утром узнала, что это была стрельба. Стрелка раньше видела. На самом деле он очень милый мужчина со стороны. То есть я его близко не знаю, ничего не могу сказать как про человека. Но внешне — просто приятный мужчина. Может быть, он и выпивал. Я проснулась, посмотрела из окна, что все нормально, и я пошла спать», — рассказала соседка.

Мужчину уже задержала полиция. В отношении него возбудили дело о хулиганстве. По данным полиции, он стрелял из охолощенного автоматического оружия, его изъяли. СМИ сообщили, что стрелок был в состоянии алкогольного опьянения и сознался, что стрелял из окна.

Квартиру мужчины сняли на видео. Знакомая подозреваемого ранее заявила «360», что он был адекватным и спокойным, никаких сложностей у него не было, мотивы его поступка непонятны.

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