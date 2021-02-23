Утечку газа ликвидировали на трубопроводе под Оренбургом

Утечку газа после взрыва на федеральном магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области ликвидировали. Об этом сообщили в правительстве региона.

Газ в связи с аварией на трубопроводе в Оренбуржье пустили по резервной схеме, сообщили власти. По предварительной оценке, на ремонт аварийного участка потребуется два дня. Региональные службы, ремонтные бригады, экологи и специалисты Минприроды региона продолжат работать на месте ЧП и устранять последствия аварии, сообщило РИА «Новости».

Глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что для снабжения населенных пунктов организовали подвоз компримированного природного газа.

«Задача — сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии», — сказал Паслер.

В Минэнерго России ранее сообщили, что из-за аварии на трубопроводе под Оренбургом прекращен транзит газа на территорию Казахстана. В ведомстве заявили, что обнаружили участок, на котором произошло повреждение.

Согласно данным МЧС, взрыв на газопроводе произошел во вторник, около 10:40, в нескольких километрах от села Мухраново в Илекском районе Оренбургской области.