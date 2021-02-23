Взрыв произошел на газопроводе в Оренбургской области

Взрыв на федеральном магистральном газопроводе произошел в Оренбургской области. Об этом сообщили местные власти.

«Сегодня, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии», — привело РИА «Новости» сообщение областного правительства.

По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

По данным МЧС, взрыв произошел примерно в 10:40 в шести-семи километрах от села Мухраново в Илекском районе. Пострадавших и погибших в результате произошедшего, по предварительной информации, нет. Сейчас к месту случившегося направлены силы и средства ГУ МЧС по области.