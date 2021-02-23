Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва на трубопроводе под Оренбургом

Транзит газа из России на территорию Казахстана приостановлен после взрыва, произошедшего на магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.

«Прекращен транзит газа через ГИС „Алексеевка“ на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Минэнерго РФ установили участок газопровода «Союз», на котором произошло повреждение с возгоранием газа. В ведомстве указали, что держат ситуацию под контролем.

Взрыв произошел утром во вторник на газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. На место происшествия направили группы спасателей, газовиков и экологов, а также специалистов областного Минприроды, сообщили в правительстве региона.

По данным МЧС, взрыв произошел около 10:40 в районе села Мухраново. Информации о пострадавших к настоящей минуте не поступало. Начато наращивание сил для ликвидации аварии, работу экстренных служб координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.