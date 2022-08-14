Специалисты не нашли утечки газа в московской пятиэтажке, жители которой отравились неизвестным веществом

Сетевой газ не является причиной отравления нескольких жителей многоквартирного дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило Городское хозяйство столицы в своем Telegram-канале.

В многоквартирном доме по проспекту 40 Лет Октября, из которого эвакуировали жильцов третьего подъезда из-за утечки неизвестного газа, работает пожарно-спасательные подразделения и специалисты «Мосгаза».

С помощью газоанализатора эксперты проверяют все подъезды жилого дома, берутся пробы. Сотрудники служб проводят тактическое вентилирование подъездов. На месте организован штаб городских служб. По данным Городского хозяйства, «Мосгаз» не обнаружил утечку сетевого газа.

Дом отключили от газа и обесточили. Представители экстренных служб осматривают дом на предмет повреждений, а также ищут возможные места утечки газа. Эвакуированных жителей отправили в ДК им И. М. Астахова, где организовали пункт временного размещения. Два человека госпитализированы.