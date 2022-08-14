Эвакуированных из-за утечки неизвестного вещества жителей московской пятиэтажки временно разместили в ДК

Из-за утечки неизвестного вещества в жилом доме в Москве эвакуировали несколько десятков человек. Для них организовали пункт временного размещения в ДК им И. М. Астахова.

По данным источника «360», два человека пострадали, их госпитализировали — одного отправили в ГКБ №15, второго в СКИФ. Пункт временного размещения организован на базе Дома культуры по адресу улица Люблинская дом 149.

Источник сообщил, что в доме 65 квартир, из них девять муниципальных, остальные находятся в частной собственности. Фактически в доме проживают 215 человек, включая 54 пенсионера и 29 детей.

В московской многоэтажке в районе Люблино эвакуировали целый подъезд. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. На место прибыли четыре кареты скорой помощи и экстренные службы. В управе района рассказали, что «ничего серьезного там нет», эвакуацию провели в целях обеспечения безопасности. По информации замглавы управы района Люблино Елены Полуховой, один человек надышался газом, его отправили в больницу.