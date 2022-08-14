Жители отравились неизвестным веществом в пятиэтажке в Москве. Прямая трансляция

Территорию вокруг пятиэтажки в Люблино, где несколько жителей и врачи пожаловались на плохое самочувствие, оцепили. Представители экстренных служб осматривают дом на предмет повреждений, а также ищут возможные места утечки газа.

Дом отключили от газа и обесточили. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Около девяти часов вечера в доме 11 на улице 40 лет Октября в Москве отравились люди. На место прибыли медики и представители экстренных службы. Людей эвакуировали. Их временно разместили в ДК по адресу: улица Люблинская дом 149.