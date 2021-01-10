Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых под Тюменью

«Список погибших установлен. Это все пожилые люди», — приводит агентство слова собеседницы.

Частный дом, в котором располагался нелегальный дом престарелых, загорелся 9 января под Тюменью. На месте ЧП нашли тела семи человек: четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем в бане.

СК завел уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Главная подозреваемая — хозяйка пансионата. Ее уже задержали.

Губернатор региона Александр Моор взял расследование причин происшествия под личный контроль.