Названа предварительная причина пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Нелегальный дом престарелых сгорел в поселке Боровский Тюменской области. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. При этом следователи рассматривают и другие версии.

«Пожар начался с бани и распространился на другие постройки. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Но рассматриваются и другие версии», — привел ТАСС слова источника в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что на месте продолжают работать эксперты и следователи. Ранее Life со ссылкой на источник сообщил, что в загоревшемся частном доме находился нелегальный пансионат для престарелых. Вывести на улицу до приезда пожарных удалось лишь трех человек. Все остальные задохнулись из-за гари. Среди погибших были лежачие пенсионеры.

Источник фото: СУ СК России по Тюменской области

Частный дом загорелся 9 января на улице Трактовой в поселке Боровский Тюменского района. На месте нашли тела семи человек.

«По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“», — сообщила пресс-служба СУ СК России по области.

Всего тушением пожара занимались 55 человек и 21 единица техники. Губернатор региона Александр Моор взял расследование причин пожара под личный контроль.

«Ужасная трагедия в Боровском Тюменского района — при пожаре 9 января в частном доме погибли семь человек. <…> Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших», — написал Моор во «ВКонтакте».

Сейчас все обстоятельства продолжают выяснять.