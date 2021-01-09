Хозяйку сгоревшего под Тюменью нелегального пансионата задержали

На опубликованных кадрах виден сгоревший дом снаружи и изнутри. Часть здания полностью обрушилась.

По данным следствия, на месте пожара нашли тела семи погибших: четырех мужчин и трех женщин. Следователи завели уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Подозреваемой стала владелица пансионата. Сейчас сотрудники осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Они изъяли документы о работе дома престарелых и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Также следователи проверят работу контролирующих органов, которые должны были знать о работе этого пансионата.

В качестве предварительной версии начала пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем в бане. Именно там находился очаг пламени, которое после перекинулось на остальные постройки.

По данным СМИ, пансионат работал нелегально и принимал пожилых граждан. В том числе тех, кто уже не мог передвигаться самостоятельно. Большая часть погибших — лежачие. Они задохнулись от гари. Персонал успел вывести только трех человек.

Расследование причин пожара взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. Он пообещал вместе с правоохранительными органами найти виновных и довести дело до суда.