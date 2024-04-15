Важное 15 апреля 2024, 22:22 Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 716 сантиметров Власти Кургана: уровень воды в реке Тобол поднялся с утра на 85 сантиметров РИА «Новости»

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра поднялся на 85 сантиметров. Об этом сообщили в городской администрации.

По состоянию на 22:00 (20:00 по московскому времени) 15 апреля уровень воды в Тоболе достиг 716 сантиметров. Утром в воскресенье этот показатель составлял 491 сантиметр.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил, что на областной центр идет «колоссальный объем воды», поэтому жителям нужно срочно эвакуироваться. В вызволении людей с правого берега Кургана задействуют очередную группу спасателей, полицейских и представителей местных властей.

Утром 15 апреля в Кургане вода подступила к жилым домам в районе Смолино. Городская администрация объявила об эвакуации.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область на фоне сложной ситуации с паводками, сообщили «Известия».