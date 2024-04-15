Происшествия 15 апреля 2024, 15:37 Еще одну группу спасателей направили для эвакуации жителей правого берега Кургана Губернатор Шумков: очередную группу спасателей задействуют в эвакуации курганцев Пресс-служба МЧС

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Очередную группу спасателей, полицейских и представителей местных властей задействуют в эвакуации с правого берега Кургана, на который надвигается паводок. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Направляем очередную совместную группу сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления на проведение эвакуации с правобережья города Кургана. Земляки, просьба выполнять все их требования», — указал он.

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Шумков попросил не ругаться со спасателями, не прятаться от них и пояснил, что они работают ради безопасности жителей круглосуточно, в том числе в личное время. Уровень воды растет, течение ускоряется, поэтому нужно эвакуироваться немедленно, подчеркнул глава региона. Он добавил, что вернуться домой можно будет сразу после схода воды, который уже происходит в ряде населенных пунктов выше по течению.

Ранее Вадим Шумков уже призывал жителей к срочной эвакуации.