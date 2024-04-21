Происшествия 21 апреля 2024, 18:16 Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжил бить рекорды Губернатор Моор: подъем уровня воды в Ишиме в Тюменской области замедлился РИА «Новости»

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Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился, но продолжился, и показатель вновь обновил исторический максимум. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, уровень воды к 16:00 по московскому времени достиг 1061 сантиметра.

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«Эти цифры никого не должны успокаивать. Сейчас важно не терять бдительность», — написал глава региона.

Он прикрепил к посту кадры с последствиями паводка. Судя по видео, затопленными еще остаются огромные территории, а деревья и дома почти целиком скрываются под водой.

Накануне, 20 апреля, вода в реке Ишим в Тюменской области поднялась до 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года.

Утром воскресенья губернатор назвал напряженной ситуацию с паводком в регионе и отметил, что специалисты в круглосуточном режиме следят за состоянием гидротехнических сооружений. По его словам, в Казанском районе уровень воды начал падать.