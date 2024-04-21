Происшествия 21 апреля 2024, 11:45 «Работают круглосуточно». Тюменский губернатор — о ситуации с паводком Губернатор Моор: ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной

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Ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной. Как рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале, уровень воды в реке Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метра.

«Прирост за сутки — 140 сантиметров. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», — поделился он.

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В Казанском районе началось снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги. Автобусные маршруты скорректировали, также действуют лодочные переправы. Но ключевым вопросом остается подвоз продуктов, подчеркнул Моор.

«Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска — плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируем через три дня», — добавил губернатор.

Ранее уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года. Для защиты одноименного города жители построили дамбу протяженностью 2700 метров. Перед деревней Кошкарагай в Ишимском районе уже раскинулось настоящее море.

Спасатели продолжают работать в пострадавших от паводка регионах. Всего в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях эвакуировали порядка 32,4 тысячи человек, остаются подтопленными почти 19 тысяч домов. С подтопленных территорий также вывозят животных. Спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео.