Происшествия 14 апреля 2024, 11:00 Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться РИА «Новости»

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После начала паводка уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство Оренбургской области.

«Впервые за время весеннего паводка река Урал у Оренбурга показала снижение уровня. Утром 14 апреля специалисты Гидрометцентра зафиксировали уменьшение уровня реки на пять сантиметров», — заявили в пресс-службе.

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В правительстве отметили, что в настоящее время вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметров.

Вечером в субботу, 13 апреля, в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что в самом городе вода стала уходить, начались уборка и восстановительные работы по подаче газа и электричества.

Днем ранее вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк» в Оренбурге, экстренные службы приступили к эвакуации местных жителей.