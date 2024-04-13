Происшествия 13 апреля 2024, 08:32 ЖК «Гранд Парк» затопило в Оренбурге РИА «Новости»: в Оренбурге вода затопила ЖК «Гранд Парк» РИА «Новости»

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В Оренбурге в ночь на субботу вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк». Об этом сообщил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса, его слова привело РИА «Новости».

«Перелив произошел на улицах Уральской и Донгузской, там поставили автомобили оперативных служб и ГИБДД для эвакуации местных жителей. Произошло затопление жилого комплекса „Гранд Парк“, вода подошла к многоквартирным домам по улице Потехина», — отметил Сиса.

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Всего за последние сутки в городе затопило 800 домов и около 1,8 тысячи приусадебных участков.

«В течение прошлых суток уровень воды в реке Урал увеличился на 42 сантиметра до 1171 сантиметра, однако прирост прекратился в последние четыре часа», — добавил глава диспетчерского центра.

В результате затопления котельной «Трикотажная фабрика» в 12 домов прекратили подачу горячей воды и тепла.