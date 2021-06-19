Упавший в Кузбассе самолет Л-410 эксплуатировался ДОСААФ

Самолет Л-410, потерпевший крушение в Кемеровской области, эксплуатировался Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сообщило РИА «Новости».

«Эксплуатант и заявки на полет подавал ДОСААФ», — заявили в прокуратуре.

Предполагаемой причиной крушения самолета Л-410 в Кузбассе стал отказ одного из двигателей, о чем пилот успел доложить перед падением. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

Самолет разбился в субботу утром в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Глава региона Сергей Цивилев ранее сообщил, что на борту находились 19 человек. Согласно предварительным данным, четыре человека погибли, еще 15 пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Цивилев отметил, что это был тренировочный полет. Он назвал произошедшее страшным горем.

В СМИ сообщали, что число погибших в результате авиакатастрофы возросло до семи, еще 13 человек получили травмы.