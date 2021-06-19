Названа предварительная причина крушения самолета в Кемеровской области

Экипаж самолета L-410 перед крушением сообщил об отказе одного из двигателей. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Однако СМИ писали о семи погибших. Точное число уточняется.

«В 10:17 (06:17 по московскому времени) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом. Предварительно, четверо погибших», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

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Губернатор Кемерова Сергей Цивилев на своей странице в Instagram назвал произошедшее сегодня утром страшным горем для близких погибших. Он подчеркнул, что Кузбасс скорбит вместе с ними. По словам губернатора, это был тренировочный полет.

Крушение произошло в Промышленновском муниципальном округе в селе Журавлево в районе аэродрома Танай. Количество пострадавших также уточняется. Предварительно, 13 человек получили травмы, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.