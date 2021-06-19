В Кемеровской области утром в субботу жесткую посадку совершил самолет Л-410. На нем находились спортсмены-парашютисты. По данным Пятого канала, погибли семь человек. Изначально была информация о четырех погибших.

Также по данным издания, еще 13 пассажиров получили травмы, они в тяжелом состоянии. Крушение произошло в Промышленновском муниципальном округе в селе Журавлево в районе аэродрома «Танай».

Telegram-канал «112» сообщил, что предварительная причина жесткой посадки заключается в том, что самолет не смог набрать высоту . При взлете судно начало разворачиваться и в результате задело крылом землю. Канал опубликовал фото с места происшествия. На нем можно разглядеть разбитый самолет, лежащий на поле.

В МЧС пока не опубликовали официальную информацию о погибших и пострадавших.

В середине июня туристический самолет разбился на севере Франции. Два человека погибли. Самолет вылетел с аэродрома в коммуне Бондю. На борту находились трое. После взлета судно рухнуло на автомобильную парковку торгового центра. После падения он загорелся, но пожарные быстро потушили огонь.