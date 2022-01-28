В упавшем на лед по Ульяновском Ми-8 было три человека. Перед жесткой посадкой вертолет летел боком, а потом просто упал. Спасателей к месту происшествия вызвали очевидцы.

Рыбак Николай Нефтеркин, который стал одним из свидетелей случившегося, поделился увиденным с РЕН ТВ.

«Вертолет упал — и все. Боком пошел и упал. В 112 позвонили, приехали, помогли летчикам», — пояснил он.

В кабине, по словам мужчины, находились три человека. Один из них погиб. В момент приземления член экипажа был еще жив.

«Умер потом», — подчеркнул Нефтеркин.

В Минобороны РФ подтвердили гибель одного из находившихся в Ми-8. Остальные военные получили травмы различной степени тяжести. Точное число членов экипажа вертолета, приземлившегося недалеко от санатория «Дубки» в Ульяновской области, ведомство не назвало.

Ми-8 летел с аэродрома Мулино в Ульяновск. Предварительно установлено, что борт сел на замерзшей Волге, в двух-трех километрах от берега. Под воду вертолет не ушел. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность.