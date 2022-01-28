Появилось видео из санатория, где потерпел крушение вертолет Ми-8

Появилось видео въезда в санаторий «Дубки» в Ульяновской области, где в пятницу совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. При крушении погиб один человек. Еще двое пострадали, их состояние пока уточняется.

На кадрах видно, что на место направляются машины бригад пожарных служб. Также рядом припаркованы автомобили с надписью «Военная».

О причинах жесткой посадки Ми-8 на данный момент ничего не известно. По некоторым сведениям, к удару о лед и гибели человека могли привести технические неполадки. Вертолет Ми-8 следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. По предварительным данным, посадка произошла на льду реки Волги, в удаленности примерно два или три километра от берега.

Известно, что само воздушное судно не ушло под воду, оно по-прежнему находится на ледяной поверхности. Жертвой крушения стал один человек. По некоторым данным, ему было 27 лет. Двоим раненым оказывается медицинская помощь.