Минобороны заявило об одном погибшем при жесткой посадке Ми-8 на Волгу

Члены экипажа Ми-8, который совершил жесткую посадку под Ульяновском, получили травмы. Один человек погиб, сообщили в Минобороны РФ.

Вертолет приземлился недалеко от населенного пункта Дубки в Ульяновской области, уточнила газета «Известия».

Находившихся в Ми-8 людей перевезли вертолетом поисково-спасательной службы на ближайший аэродром, добавило РИА «Новости». Оттуда их должны были доставить в больницу.

«В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался», — сказали в Минобороны.

У пострадавших при жесткой посадке травмы различной степени тяжести.

Ми-8, сообщил сайт телеканала «Звезда», выполнял плановый полет. Предположительной причиной случившегося считают техническую неисправность. Вертолет приземлился на лед Волги.

СМИ писали, что вместе с Ми-8 с одного и того же аэродрома в воздух поднялись еще три вертолета. Винтокрылые машины могут кружить в небе в районе поселка.