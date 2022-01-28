Минобороны заявило об одном погибшем при жесткой посадке Ми-8 на Волгу
Минобороны: при жесткой посадке Ми-8 на Волгу погиб один человек, остальные пострадали
Члены экипажа Ми-8, который совершил жесткую посадку под Ульяновском, получили травмы. Один человек погиб, сообщили в Минобороны РФ.
Вертолет приземлился недалеко от населенного пункта Дубки в Ульяновской области, уточнила газета «Известия».
Находившихся в Ми-8 людей перевезли вертолетом поисково-спасательной службы на ближайший аэродром, добавило РИА «Новости». Оттуда их должны были доставить в больницу.
«В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался», — сказали в Минобороны.
У пострадавших при жесткой посадке травмы различной степени тяжести.
Ми-8, сообщил сайт телеканала «Звезда», выполнял плановый полет. Предположительной причиной случившегося считают техническую неисправность. Вертолет приземлился на лед Волги.
СМИ писали, что вместе с Ми-8 с одного и того же аэродрома в воздух поднялись еще три вертолета. Винтокрылые машины могут кружить в небе в районе поселка.