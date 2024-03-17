Происшествия 17 марта 2024, 17:14 Уничтожение летевшего на Москву беспилотника попало на видео Появились кадры ликвидации украинского беспилотника, летевшего на Москву РИА «Новости»

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Утром 17 марта средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Telegram-канал Shot опубликовал видео уничтожения дрона в Домодедове.

По данным издания, беспилотники начинили стальными поражающими элементами. Обломки летательного аппарата противника рухнули между двумя складами.

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В столичных аэропортах вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. О ЧП также сообщал мэр Москвы Сергея Собянин. Он указывал, что в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 17 марта, российские системы ПВО ликвидировали 35 украинских беспилотников в разных регионах страны, в том числе четыре — в Московской области.