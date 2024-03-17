Происшествия 17 марта 2024, 07:30 Более 30 беспилотников сбили над территорией России за ночь Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 35 БПЛА ВСУ РИА «Новости»

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В течение ночи дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией российских регионов 35 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пресечены попытки киевского режима совершить атаки с применением беспилотников самолетного типа», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что в Краснодарском крае силы ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов, в Ярославской и Московской — по четыре, в Курской и Белгородской областях — по три, а также по одному в Ростовской и Орловской областях.

Ночью стало известно, что украинские дроны попытались нанести удар по Славянского нефтеперерабатывающему заводу на Кубани, возникший пожар быстро потушили прибывшие экстренные службы. В момент атаки по причине сердечного приступа погиб один человек, о разрушениях на предприятии не сообщалось.