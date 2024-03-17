Происшествия 17 марта 2024, 04:45 Летевшие на Москву дроны ВСУ сбили в Домодедове Unsplash

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Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники ВСУ на подлете к Москве. Дроны уничтожили в Домодедове, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

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Собянин добавил, что, по предварительной информации, на месте падения обломков ни разрушений, ни пострадавших нет. Там уже работают экстренные службы.

Ранее три украинских беспилотника самолетного типа ликвидировали в Калужской области, когда они пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе. По словам губернатора Владислава Шапшы, обошлось без жертв и разрушений.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона ВСУ в Белгородской области.