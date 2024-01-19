Происшествия 19 января 2024, 23:57 Умерли все пять членов семьи, пострадавших при взрыве газа в Махачкале РКБ: скончалась многодетная семья, пострадавшая при взрыве газа в Махачкале РИА «Новости»

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Все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, умерли. Последним скончался глава семейства, сообщили Telegram-канале в Республиканской клинической больнице.

«Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме. Несмотря на все старания комбустиологов вся семья погибла», — указали в сообщении.

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Взрыв газа произошел утром в четверг, 18 января, в частном доме по улице Газопроводная. После этого начался пожар. С места ЧП госпитализировали трех детей и их родители. Медики диагностировали у пострадавших сильные ожоги. В день происшествия умерли все дети, им было от двух до пяти лет. Их мать скончалась на следующий день.

Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Установлено, что владельцы дома самовольно подключили шланговые соединения к газопроводной трубе, что привело к утечке газа.

По данным Минздрава Дагестана пятилетний мальчик, который скончался после взрыва газовоздушной смеси, получил 100% ожогов всего тела.