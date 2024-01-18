18 января 2024, 12:34
Взрыв газа в Махачкале унес жизни двух детей
СК сообщил о гибели двух детей при взрыве газа в Махачкале
Из-за взрыва газа в жилом частном доме в Махачкале жертвами стали два ребенка. Обновленные данные о погибших опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета.
По факту случившегося возбудили дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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Также из-за ЧП травмы получили трое взрослых, уточнили в ведомстве. На месте происшествия работают следователи, назначены судебные экспертизы.
«Принимаются меры по установлению виновного лица», — подчеркнули в СК.
По версии следствия, причиной взрыва в доме Газопроводной улице стала утечка газа из-за нарушений требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом.
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