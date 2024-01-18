Важное 18 января 2024, 16:38 Третий ребенок скончался после взрыва газа в частном доме в Махачкале Минздрав: третий ребенок скончался после взрыва газа в частном доме в Махачкале

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Пятилетний мальчик скончался от ожогов после взрыва газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Дагестан.

По данным ведомства, пятилетний мальчик получил ожоги почти 100% поверхности тела. Врачи не смогли спасти его.

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«Комбустиологи Ожогового центра РКБ лечат еще троих пострадавших из этого дома», — добавили в Минздраве.

Днем 18 января в доме на Газопроводной улице произошел взрыв. В результате погибли двое детей, трое взрослых получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц. Предварительной причиной взрыва назвали нарушение правил демонтажа газового узла, соединенного с газопроводом.