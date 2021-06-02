Умер заслуженный артист России Левинзон

Умер заслуженный артист России виолончелист Иосиф Левинзон. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Музыканту было 86 лет. Точные причины его смерти неизвестны. Дату и время прощания с Левинзоном назовут позже.

Уточняется, что музыкант был участником старейшего в Санкт-Петербурге Квартета имени Сергея Танеева.

Ранее на 21-м году из жизни ушел хип-хоп исполнитель Дашон Робертсон, более известный как Lil Loaded. Адвокат артиста подтвердил смерть своего клиента, но называть причину его смерти не стал.

По данным СМИ, осенью прошлого года рэпера задержали по подозрению в убийстве своего друга Халила Уокера, которого пристрелили из винтовки. Позднее Lil Loaded отпустили под залог и разрешили выступать на концертах. Свою вину музыкант не признал.

Также участник «Матча всех звезд» Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Марк Итон скончался в возрасте 64 лет. Итон решил прокатиться на велосипеде, но домой баскетболист не вернулся. Причина смерти легендарного спортсмена не уточняется.