Умер рэпер Lil Loaded

На 21-м году из жизни ушел хип-хоп исполнитель Дашон Робертсон, более известный как Lil Loaded. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Адвокат артиста подтвердил смерть своего клиента, но называть причину его смерти не стал. По данным издания, осенью прошлого года рэпера задержали по подозрению в убийстве своего друга Халила Уокера, которого пристрелили из винтовки. Позднее Lil Loaded отпустили под залог и разрешили выступать на концертах. Свою вину музыкант не признал.