Умер легендарный баскетболист Марк Итон

Участник «Матча всех звезд» Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Марк Итон скончался в возрасте 64 лет, сообщила газета The Salt Lake Tribune.

Итон решил прокатиться на велосипеде, но домой баскетболист не вернулся. Причина смерти легендарного спортсмена не уточняется.

Итон выступал за «Юту» с 1982 по 1993 год. В общей сложности баскетболист провел 875 матчей за клуб в регулярных чемпионатах, в плей-офф он провел еще 74 встречи. Центровой в сезоне 1984/1985 установил рекорд NBA по общему количеству блок-шотов (456). Ему также принадлежит рекорд по среднему количеству блок-шотов в одной игре за карьеру (3,5).

На странице NBA в Twitter появилось сообщение с соболезнованиями в связи со смертью Итона.

В Москве 16 мая в полуфинальном матче между любительскими командами «Метеор» и «Профит-Баскет-3» умер 26-летний баскетболист Иван Паршаков. Спортсмену стало плохо за 29 секунд до завершения игры. Паршаков потерял сознание во время пробития штрафных бросков командой соперника. Его срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.