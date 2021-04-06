Улицу в Южно-Сахалинске залило кипятком после аварии. Видео

После коммунальной аварии в Южно-Сахалинске на улицу потекли потоки кипятка из подвала одного из жилых домов. Авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения, сообщили РИА «Новости" в мэрии.

В администрации Южно-Сахалинска пояснили, что из-за отключения электричества после аварии на подстанции в городе были обесточены водозаборы и насосные станции. Местные жители рассказали, что в районе центральной улицы Пушкина кипяток залил пешеходные зоны и парковку.

«Наши специалисты постарались сделать максимум возможного, чтобы уже ночью у горожан в квартирах была вода. Дежурная бригада выехала на улицу Пушкина, на месте разберутся», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Во вторник на Сахалине из-за аварийного отключения шин на подстанции «Южно-Сахалинская» без электричества остался практически весь остров. В Минэнерго РФ сообщили, что в 13:21 по московскому времени (21:21 по местному) энергоснабжение было полностью восстановлено.

Во вторник из-за непогоды также произошло отключение электричества в Дагестане.