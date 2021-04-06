Почти весь Сахалин остался без света

На Сахалине около 400 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.

На Сахалине проживает около 485 тысяч человек. Таким образом, из-за аварии на подстанции практически весь остров остался без электричества.

Специалисты проводят восстановительные работы, ориентировочное время их завершения составляет два часа.

Минэнерго России взяло восстановление энергоснабжения на Сахалине на особый контроль.

«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 мегаватт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку», — сообщили в ведомстве.

Авария произошла на подстанции в 09:40 по московскому времени.

Полностью обесточены Северный и Южный энергорайоны Сахалинской области. Снабжение при этом сохраняется в изолированном Охинском районе.

Ранее в Дагестане более 40 тысяч человек остались без электричества. Во вторник утром на республику обрушился штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду, в результате жители в 48 населенных пунктах оказались лишены электроснабжения.